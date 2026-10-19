Le pagelle di Parma-Torino: i voti dei giocatori di Gilardino e Abate per la settima giornata di Serie A
Parma-Torino 0-3: il film della partita
PAGELLE
Questo sì che è calcio. Una partita esaltante da parte del Torino che azzecca quasi tutto e trova un 3-0 più che fondamentale in casa del Parma. Lo fa con un tecnico, Abate, che non sbaglia niente e con un "Cholito" Simeone in stato di grazia. Ma le sorprese positive sono tante nella serata del Tardini...
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