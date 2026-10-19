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PAGELLE

Questo sì che è calcio. Una partita esaltante da parte del Torino che azzecca quasi tutto e trova un 3-0 più che fondamentale in casa del Parma. Lo fa con un tecnico, Abate, che non sbaglia niente e con un "Cholito" Simeone in stato di grazia. Ma le sorprese positive sono tante nella serata del Tardini...

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