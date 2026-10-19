Archiviata la vittoria per 2-1 contro l'Udinese, il Torino di Ignazio Abate centra la seconda vittoria di fila contro il Parma al Tardini, sale a 10 punti ed è a -1 dalla Juventus. Abate trova la terza vittoria in campionato. I crociati rimagono invece a 4 punti e collezionano la seconda sconfitta consecutiva. I gialloblu nel prossimo impegno sono attesi dalla difficile sfida in casa della Lazio, i granata invece dovranno ripartire dalle mura amiche dell'Olimpico Grande Torino e ospiteranno il Monza. Nel prossimo turno affronteranno infatti la squadra brianzola, sulla cui panchina siede un ex tecnico granata: Ivan Juric.

E a proposito di Monza, nel match delle 18.30 il Cagliari viene travolto per 4-0 proprio dai biancorossi, con il gol di Kouadio, Robinson e la doppietta di Varela. Con questa sconfitta la squadra di Pisacane rimane a 13 punti e viene scavacata da Como e Milan. Il gruppo di Juric sale a 7 punti risalendo la china e ora tra 4 giorni se la vedrà proprio con i granata.