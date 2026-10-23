Ignazio Abate è stato intervistato in zona mista prima dell'inizio del match tra Toro e Monza, valido per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico a Sky.

Come arriva la squadra a questa gara così importante?

"In questi giorni hanno lavorato bene, con umiltà. Si respirava l'aria giusta. Speriamo di entrare in campo leggeri e mettere le nostre qualità".

In conferenza ha puntato sull'identità: quali sono le vostre caratteristiche?

"La gestione della palla, cercando di speculare il meno possibile sul risultato e di creare i presupposti per vincere. Poi esistono diversi tipi di partite: questa sera ci morderanno a uomo a tutto campo. Bisogna sporcarsi le mani".

Come si esce dal pressing asfissiante?

"Ci vuole grande voglia nel gestire la palla e negli smarcamenti, nell'isolare qualche duello. Sempre in proiezione di gestire la palla, non in modo approssimativo".

Com'è cambiato il lavoro difensivo?

"Conta molto più la mentalità del modulo, la voglia di sacrificarsi, di non subire gol, di lottare l'uno per l'altro. Dobbiamo fare nostri questi principi giorno per giorno".

Ecco le parole del tecnico granata a DAZN.

Come si è evoluta la sua squadra. da quell'eliminazione in Coppa Italia, per affrontare di nuovo il Monza?

"Ma sicuramente sarà una partita difficile e complicata contro una squadra che cercherà di non lasciarci respirare. Noi siamo cresciuti, ci sono giocatori nuovi, c'è stato un mese e mezzo di lavoro e piano piano il gruppo sta crescendo"

Crede nella coppia Simeone e Adams dal primo minuto?

"Sì in questo momento qui si stanno esprimendo bene, quindi per oggi ho optato così"

Come mai Fitz-Jim al posto di Braganca?

"La storia di Braganca è un po' particolare: arriva da due crociati, non faceva 90 minuti da tantissimo tempo, l'ultima partita l'aveva fatta ad aprile. Si è presentato senza fare il ritiro, l'ho visto un po' stanco nei giorni scorsi e ho optato per Fitz che arriva da due settimane in allenamento di ottimo livello e mi aspetto che farà sicuramente bene"