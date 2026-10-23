Una scena bellissima. Da anni non si vedeva un'unione simile tra squadra e tifosi, ed è un segnale fondamentale. Chi è presente allo stadio Olimpico Grande Torino per la partita degli uomini di Abate contro il Monza di Juric avrà apprezzato, e non poco, la scelta dei giocatori granata per trovare una carica in più nel prepartita. I giocatori del Torino si sono diretti verso la Curva Maratona, dove si sono presi gli applausi e i cori dei tifosi per caricarsi nei minuti antecedenti a una partita importantissima. Un gesto stupendo, un segnale fondamentale: il Toro vuole davvero riconquistare i propri tifosi, rivuole davvero la propria gente. E questo è un gesto di forza incredibile.