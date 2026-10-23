Tutta la spinta della Maratona: un gesto della squadra che mancava da tantissimo tempo
L'arrivo del Torino allo stadio per la sfida contro il Monza (VIDEO)
Una scena bellissima. Da anni non si vedeva un'unione simile tra squadra e tifosi, ed è un segnale fondamentale. Chi è presente allo stadio Olimpico Grande Torino per la partita degli uomini di Abate contro il Monza di Juric avrà apprezzato, e non poco, la scelta dei giocatori granata per trovare una carica in più nel prepartita. I giocatori del Torino si sono diretti verso la Curva Maratona, dove si sono presi gli applausi e i cori dei tifosi per caricarsi nei minuti antecedenti a una partita importantissima. Un gesto stupendo, un segnale fondamentale: il Toro vuole davvero riconquistare i propri tifosi, rivuole davvero la propria gente. E questo è un gesto di forza incredibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA