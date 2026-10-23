Il Toro trova la chiave d'accesso a un primo tempo bloccato nei minuti conclusivi. Un altro errore, che i granata sfruttano alla perfezione, consente a Kian Fitz-Jim - reduce da due panchine consecutive - di garantire il momentaneo vantaggio alla squadra di Abate. Buono l'approccio dei padroni di casa, il Monza esce nella parte centrale, ma è poi il Toro a mettere la freccia.

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Torino-Monza, le scelte: Bragança dalla panchina, c'è Fitz-Jim

Il primo tempo: Juric imbriglia il Toro, ma la sblocca Fitz-Jim

Ignazio Abate, per la gara contro i brianzoli, conferma il terzetto difensivo di fronte a Lucas Perri: Coco si posiziona a destra, al centro Ismajli, Comuzzo a sinistra. A centrocampo l'unica novità rispetto a Parma, con Fitz-Jim che torna dal primo minuto dopo le due panchine consecutive contro Udinese e Parma causate dai problemi al tallone che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane. L'olandese prende il posto di Bragança, nel centrocampo che si completa con Mandragora e Vlasic. Sugli esterni, Abate insiste con Belghali a destra e Cacciamani sul versante opposto. Davanti, la coppia Simeone-Adams.Se i giocatori granata prima del fischio d'inizio ricevono l'incitamento sotto la Curva Maratona, a trovare però il primo squillo dell'incontro è il Monza di Ivan Juric. Da corner, dopo nemmeno un minuto, Dany Mota indirizza di testa verso il secondo palo senza però inquadrare lo specchio difeso da Perri. Pochi secondi più tardi arriva la risposta di Mandragora con un tiro di sinistro da fuori area che non si abbassa e continua alta la sua traiettoria. Il ritmo, dopo le prime offensive delle due compagini, non mantiene le aspettative. Qualche errore tecnico penalizza la manovra granata, che all'altezza del decimo di gioco alza i giri. Simeone sgraffigna un pallone sulla linea di fondo e prova a coinvolgere Cacciamani solo soletto in area di rigore, ma il giovane jesino manca l'appuntamento col pallone. Qualche istante dopo, ci riprova ancora da lontano Mandragora colpendo il muro brianzolo. Corner per il Toro, con Ismajli che trova un bel terzo tempo: l'albanese va a centimetri dal gol. E' il Toro a proporsi con maggiore continuità nella metà campo avversaria. Al 17' Belghali si propone a destra e offre in area, lungolinea, per Coco. L'equatoguineano prova a prolungare al centro, trovando però soltanto le gambe dei difensori avversari. Più Monza nella parte centrale della prima frazione. La squadra di Juric palleggia e porta più uomini nella metà campo avversaria, senza però creare presupposti degni di nota. Superata la mezz'ora, ci prova Varela col mancino dal limite dell'area, colpendo soltanto una sagoma avversaria. Il Toro fa fatica a proporsi offensivamente, si ritrova schiacciato nella propria area di rigore. Al 37', dopo un corner brianzolo, il Toro non sfrutta un potenziale ribaltamento di fronte alimentato prima da Perri, poi da Adams e infine da Fitz-Jim che sbaglia una verticalizzazione. Il Toro sembra riacquistare fiducia. Simeone cerca di concludere dopo un buon lavoro spalle alla porta, colpendo però un avversario, poi è il Cholito il più attento di tutti al 39' quando approfitta di un errore in costruzione del Monza per avanzare e servire Fitz-Jim: l'olandese controlla e, dopo un iniziale tentennamento, insacca col sinistro il suo primo gol in maglia granata.