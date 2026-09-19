Il Toro deve rialzarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma all'Olimpico Grande Torino e una classifica che, dopo quattro giornate, recita ancora appena tre punti. La trasferta del Dall'Ara, però, presenta più insidie del previsto: il Bologna è fermo a quota uno, ma si presenterà al proprio pubblico con un nuovo allenatore in panchina. L'esonero di Domenico Tedesco ha infatti aperto la strada a Raffaele Palladino, reduce dall'esperienza all'Atalanta e chiamato subito a invertire la rotta rossoblù. Abate, intanto, sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione per l'ultima gara prima della lunga sosta per le Nazionali, che terrà il campionato fermo per tre settimane. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio.

13.40 - Le due squadre sono arrivate allo Stadio Dall'Ara

13.30 - In attesa delle formazioni ufficiali, Abate dovrà ancora una volta fare a meno di Casadei e Adams: ecco i 24 convocati per il match contro il Bologna