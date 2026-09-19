Sono 24 i giocatori convocati da Ignazio Abate per la gara odierna contro il Bologna di Palladino, in programma alle 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna. I granata sono reduci da una sconfitta dopo i primi 3 punti di campionato che erano arrivati a Firenze, e oggi affrontano un'altra squadra che ha faticato in questo inizio stagione. I rossoblù, infatti, sono al momento a 1 punto in classifica e questo risultato dirà molto sulla loro stagione. Il Torino anche, è leggermente più sù in classifica ma cerca ancora risultati e prestazioni di livello.

I convocati per il match contro il Bologna

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Ismajli, Patterson, Rodriguez.

Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Kulenovic, Simeone, Vlasic, Zapata.