Le pagelle di Bologna-Torino: Abate azzecca i cambi e rivoluziona la sua squadra. Ai granata manca ancora l'aiuto del proprio capitano

Davide Bonsignore
Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

Bologna-Torino 1-1: il film della partita

LE PAGELLE DI BOLOGNA-TORINO

Tre partite in una per i granata che trovano un pareggio fondamentale e chiedono, con grinta e sacrificio, qualcosa di più al finale del match. Gli errori di un primo tempo decisamente negativo, però, si pagano. Al Torino manca ancora il proprio Vlasic, ma i cambi dalla panchina danno una mano molto importante.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti