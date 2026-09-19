Le pagelle di Bologna-Torino: Abate azzecca i cambi e rivoluziona la sua squadra. Ai granata manca ancora l'aiuto del proprio capitano
Bologna-Torino 1-1: il film della partita
LE PAGELLE DI BOLOGNA-TORINO
Tre partite in una per i granata che trovano un pareggio fondamentale e chiedono, con grinta e sacrificio, qualcosa di più al finale del match. Gli errori di un primo tempo decisamente negativo, però, si pagano. Al Torino manca ancora il proprio Vlasic, ma i cambi dalla panchina danno una mano molto importante.
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