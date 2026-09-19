Nel postpartita di Bologna-Torino, il tecnico dei granata Ignazio Abate è intervenuti ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Torino nella ripresa è uscito a testa alta. "Sì, ma anche il primo tempo il coraggio non ci è assolutamente mancato. Abbiamo cercato di gestire la palla, solo che poi andavamo poco in profondità e quindi gestivamo la palla, ma avevo la sensazione che non fossimo pericolosi. Quello che invece ho avuto fin dall'inizio del secondo tempo, e credo che abbiamo fatto ancora una volta un grande secondo tempo".

Una grossa mano l'hanno data i giocatori che sono entrati dalla panchina nel secondo tempo: Kulenović ovviamente su tutti, ma anche Oristanio. È soddisfatto delle sostituzioni? "Ma sono soddisfatto per loro sinceramente, perché lavorano sempre con grande professionalità, con grande intensità. Si sono tolti una bella soddisfazione, tutti i cambi sono entrati alla grande e questo deve essere la mentalità, perché poi è il gruppo che ti porta lontano".

In settimana ha ribadito il concetto di mentalità. Sente di aver messo anche lei un piccolo sassolino, un piccolo mattoncino rispetto a questa crescita con le parole, anche dal punto di vista comunicativo bisogna dare qualcosa? "Ma i ragazzi sanno che hanno tutta la mia fiducia. Io li vedo lavorare nel quotidiano, sono i primi che hanno un grande senso di appartenenza. Ce la mettono tutta, poi indubbiamente bisogna far combaciare le prestazioni con qualche risultato in più. Stiamo lavorando per questo, credo che oggi forse vedendo un secondo tempo così meritassimo qualcosa in più".

Perché Kulenović nel secondo tempo e non Zapata? "Perché Zapata è in ritardo di condizione. La sosta ci aiuterà ad allinarea le condizioni, soprattutto degli ultimi arrivati che molti erano fuori rosa. E crescere dal punto di vista delle conoscenze, amalgamarsi ancora di più, anche se abbiamo tanti nazionali"