Il 1-1 maturato al “Dall’Ara” tra Bologna e Torino lascia in dote una sfida dai due volti, in cui i numeri e le metriche avanzate raccontano di una prestazione granata nettamente più intraprendente e incisiva rispetto a quella dei padroni di casa. Nonostante l’equilibrio nel punteggio finale, la trama dei novanta minuti mette in evidenza la marcata supremazia territoriale e di palleggio della squadra di Abate, capaci di imporre il proprio ritmo dal primo all'ultimo minuto. Il dato sul possesso palla (60% Torino contro 40% Bologna) è lo specchio di una gara gestita prevalentemente dalla squadra granata, forte anche di un volume di gioco nettamente superiore nei passaggi riuscite: ben 374 su 468 tentati per il Toro, a fronte dei soli 238 completati su 323 dal Bologna. L'aggressività e la presenza granata negli ultimi trenta metri sono certificate dai 56 ingressi nel terzo di campo offensivo (rispetto ai 37 rossoblù) e dai 25 tocchi registrati all'interno dell'area avversaria contro i 14 del Bologna.

Torino padrone del campo, il Bologna tiene con il minimo sforzo: al Dall’Ara è 1-1

Anche la pericolosità complessiva pende dalla parte della formazione piemontese: il Torino ha totalizzato 14 conclusioni verso la porta (di cui 3 nello specchio e 8 dal limite o da fuori), generando un valore di Expected Goals (xG) pari a 0.91. Il dato sull'xGOT (Expected Goals on Target), dalla sua, si è fermato a 0.65, alimentato dalle 2 parate decisive del portiere di casa. Per contro, il Bologna si è mostrato estremamente cinico ed essenziale: 11 tiri totali, una sola grande occasione trovata e un unico tiro nello specchio della porta, sufficiente però per battere Perri e portare a casa un punto. Gli xG della formazione di casa si sono fermati a 0.64, con un risibile 0.12 di xGOT. Sul piano del temperamento non sono mancati i duelli: 18 i falli commessi dal Bologna contro i 12 del Torino, anche se la disciplina ha punito maggiormente i piemontesi con 3 cartellini gialli a zero. Netto infine il divario sui calci d'angolo, con un perentorio 6-1 a favore dei granata. Un pareggio finale che premia la concretezza emiliana, lasciando al Torino il rammarico per una prestazione dominante ma non concretizzata appieno.