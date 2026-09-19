Il match del Dall’Ara tra Bologna e Torino, terminato sul punteggio di 1-1, lascia dietro di sé un pesante strascico di polemiche arbitrali. Al centro del dibattito c’è l’episodio chiave avvenuto nel secondo tempo, precisamente all'82’ di gioco, che ha visto protagonista Gaetano Oristanio. Il giocatore del Torino, lanciato verso l’area avversaria, frena e sterza in area di rigore: la dinamica pare solare, con il difensore rossoblù Heggem che allunga la gamba andando a colpire nettamente il piede d’appoggio dell'avversario e spostandoglielo prima che quest'ultimo cada a terra. Un intervento che, a dinamica fermata e a velocità reale, presenta tutti i presupposti del fallo da rigore. L’arbitro Guida, tuttavia, lascia proseguire, probabilmente ingannato dalla caduta non immediata dell'attaccante. A far discutere maggiormente è però il mancato intervento della sala VAR, guidata da Santoro, che non richiama il direttore di gara all'On Field Review.

Il Torino era già finito al centro di furiose discussioni arbitrali in questo avvio di stagione per due episodi contrastanti: prima il braccio largo di Vlasić in area granata contro il Milan non sanzionato, poi il penalty prima concesso e poi revocato al VAR contro il Monza. In quei casi, tuttavia, si trattava di falli di mano, un caso in cui gli arbitri applicano parametri sempre diversi e discutibili. Qui invece, non c'era nessun "metro di giudizio" interpretabile, era semplicemente rigore netto. L'episodio riaccende i dubbi sulla gestione della tecnologia e sugli interventi giudicati “da rigore”, sempre più problematici in questo avvio di stagione. A confermare la gravità dell'errore ci ha pensato lo stesso Oristanio nel post-partita, esprimendo tutta la sua amarezza con parole chiarissime: “No, è rigore al 100%. Non so perché non sia stato fischiato, però quello è rigore al 110%, perché se io sterzo e mi prende il piede, è rigore. Il calcio è semplice, a volte lo vogliono far troppo complesso, ma il calcio è semplice”. Un caso che fa discutere e che riapre il dibattito sulla reale utilità di un VAR rimasto incredibilmente in silenzio.