Il giocatore del Torino si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra la Viola e i granata
Eray Comert è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.
E' già una partita cruciale dopo le due sconfitte e l'eliminazione del Torino dalla Coppa Italia?
"Certo sono molte complicate le partite in Serie A, ma siamo qui per vincere. Vogliamo assolutamente dare uno slancio diverso alla nostra stagione e faremo di tutto per vincere questa partita. Siamo qui per questo obiettivo".
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