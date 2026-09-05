Eray Comert è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

E' già una partita cruciale dopo le due sconfitte e l'eliminazione del Torino dalla Coppa Italia?

"Certo sono molte complicate le partite in Serie A, ma siamo qui per vincere. Vogliamo assolutamente dare uno slancio diverso alla nostra stagione e faremo di tutto per vincere questa partita. Siamo qui per questo obiettivo".