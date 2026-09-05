Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo, allo stadio Artemio Franchi il Torino e Ignazio Abate vogliono ripartire e cercare di conquistare i primi 3 punti in campionato. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra gigliata, la terza di campionato per i granata. Entrambe le compagini vengono da un inizio difficile in Serie A, con 2 sconfitte e 0 punti accumulati e vogliono dare una scossa alla loro stagione. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

14.40: Petrachi ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Torino: qui le sue parole

14:30: entrambe le squadre sono in campo per il riscaldamento

14:22: Il Torino è in campo per il riscaldamento

14:15: Portieri in campo per il riscaldamento

14:07: Uscita la formazione ufficiale del Torino. La trovate qui.

14:03: La formazione ufficiale della Fiorentina, subito titolare Njie:

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Jerseys ready to be worn 🐂💪 #FiorentinaTorino pic.twitter.com/MhOGbewTrd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 5, 2026

: Ilpresenta presenta le maglie del match:

13:55: I pullman delle due squadre sono arrivati al Franchi