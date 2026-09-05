Le ultime novità dal Franchi sul prepartita di Fiorentina-Torino, con gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio

Federico Marchesi
Copertina Torino in campo per il riscaldamento al Franchi

Fiorentina-Torino, la squadra è in campo per il riscaldamento (VIDEO)

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo, allo stadio Artemio Franchi il Torino e Ignazio Abate vogliono ripartire e cercare di conquistare i primi 3 punti in campionato. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra gigliata, la terza di campionato per i granata. Entrambe le compagini vengono da un inizio difficile in Serie A, con 2 sconfitte e 0 punti accumulati e vogliono dare una scossa alla loro stagione. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

14.40: Petrachi ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Torino: qui le sue parole

Torino e Fiorentina in campo al Franchi per il riscaldamento

14:30: entrambe le squadre sono in campo per il riscaldamento

Torino e Fiorentina in campo al Franchi per il riscaldamento

14:22: Il Torino è in campo per il riscaldamento

14:15: Portieri in campo per il riscaldamento

14:07: Uscita la formazione ufficiale del Torino. La trovate qui.

14:03: La formazione ufficiale della Fiorentina, subito titolare Njie:

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14:00: Il Torino presenta presenta le maglie del match:

13:55: I pullman delle due squadre sono arrivati al Franchi

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