Gianluca Petrachi si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra Fiorentina e Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni:

Le operazioni di mercato l'hanno soddisfatta?

"Sono arrivati giocatori che cercavamo e servivano per completare la rosa, poi il campo dirà se abbiamo fatto bene o male. Sono stati raggiunti degli obiettivi che servivano".

Quale sarà l'obiettivo del Torino in campionato?

"Io credo che quando ci sono cambiamenti così importanti bisogna avere anche un po' di pazienza. Porre degli obiettivi è riduttivo e prematuro, spero e mi auguro che la squadra possa giocare un certo tipo di calcio e portare a casa dei risultati".