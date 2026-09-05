Non arriva all'intervallo la partita di Saul Coco. Il difensore equatoguineano è stato schierato titolare da Ignazio Abate per la gara contro la Fiorentina, preferito a Ismajli. 39 i minuti giocati dal difensore granata, anche in maniera positiva, salvo un errore che stava costando caro al Torino, con pericolo sventato dagli interventi miracolosi di Perri e Fortini. Al 40', però, Coco ha chiesto il cambio: il numero 23 granata si è accasciato a terra, comunicando allo staff medico, chiamato in campo dall'arbitro Guida, la propria impossibilità di proseguire con il match. Cambio obbligato, dunque, per Abate, che ha prontamente schierato Ismajli al suo posto, con l'albanese che si è schierato al centro della difesa. Situazione da monitorare, dunque, per il difensore granata.