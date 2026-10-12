Pietro Comuzzo è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Che ricordi hai dell'Udinese? Che rapporto hai?

"Sono andato da piccolissimo all'Udinese, ho fatto 5-6 anni, anche con mio fratello, bellissimi. Per me Udine è casa, sono nato lì. Poi sono felicissimo di essere al Torino, cercheremo di dare il massimo per prenderci questi 3 punti e fare una gran stagione"

A Sky invece ha dichiarato:

Che sensazione hai per la gara?

"La sensazione è che dobbiamo fare una partita decisa, cercare di vincere. Una vittoria conta tanto: tre punti ci porterebbero a giocare le prossime gare con un atteggiamento diverso. Sicuramente dobbiamo affrontare la gara nella maniera giusta. Siamo sempre andati sotto, rincorrere non è facile. Ci piacerebbe passare in vantaggio per primi. Abbiamo preso gol da errori banali, dobbiamo limare questi dettagli. Ci proviamo ogni giorno. Sono errori che dobbiamo cercare di togliere stando nella partita".