Il giocatore del Torino si è presentato ai microfoni in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e l'Udinese

Federico Marchesi
Copertina video arrivo pullman Toro prima di Torino-Udinese

L'arrivo del Torino allo stadio per la sfida contro l'Udinese (VIDEO)

Pietro Comuzzo è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Che ricordi hai dell'Udinese? Che rapporto hai?

"Sono andato da piccolissimo all'Udinese, ho fatto 5-6 anni, anche con mio fratello, bellissimi. Per me Udine è casa, sono nato lì. Poi sono felicissimo di essere al Torino, cercheremo di dare il massimo per prenderci questi 3 punti e fare una gran stagione"

A Sky invece ha dichiarato:

Che sensazione hai per la gara?

"La sensazione è che dobbiamo fare una partita decisa, cercare di vincere. Una vittoria conta tanto: tre punti ci porterebbero a giocare le prossime gare con un atteggiamento diverso. Sicuramente dobbiamo affrontare la gara nella maniera giusta. Siamo sempre andati sotto, rincorrere non è facile. Ci piacerebbe passare in vantaggio per primi. Abbiamo preso gol da errori banali, dobbiamo limare questi dettagli. Ci proviamo ogni giorno. Sono errori che dobbiamo cercare di togliere stando nella partita".

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

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