Archiviata la pausa nazionali, tra le mura amiche il Torino e Ignazio Abate vogliono ripartire e cercare di conquistare la prima vittoria in casa in campionato. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra friulana, la sesta di campionato per i granata. Entrambe le compagini vengono da un inizio difficile in Serie A, con 1 successo, 1 pareggio e 3 sconfitte e 4 punti accumulati e vogliono dare una scossa alla loro stagione. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

19:15 - Anche il Toro ha raggiunto lo stadio Olimpico Grande Torino

19:05 - E' arrivato all'Olimpico Grande Torino il pullman dell'Udinese