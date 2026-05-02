Le parole del giocatore dei friulani

Piero Coletta
Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Udinese-Torino 2-0: il film della partita

Kristensen, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post gara della sfida vinta 2-0 contro il Torino.

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Primo gol da capitano per te. Era anche importante per te, vista la fascia? "Giorno importante, non posso spiegare quanto sia felice per Ehizibue, bravissimo"

Sentite che quest'anno c'è qualcosa di speciale? "Questo gruppo è speciale, anche fuori si può notare. Lavoriamo bene assieme.

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