Le parole del giocatore dei friulani
Udinese-Torino 2-0: il film della partita
Kristensen, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post gara della sfida vinta 2-0 contro il Torino.
Primo gol da capitano per te. Era anche importante per te, vista la fascia? "Giorno importante, non posso spiegare quanto sia felice per Ehizibue, bravissimo"
Sentite che quest'anno c'è qualcosa di speciale? "Questo gruppo è speciale, anche fuori si può notare. Lavoriamo bene assieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti