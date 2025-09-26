Coppa Italia, l’analisi del gol di Torino-Pisa 1-0: Casadei non perdona l’errore

Il passaggio del turno in Coppa Italia arriva grazie alla firma di Cesare Casadei che spedisce il Torino negli ottavi di Coppa Italia dove affronterà la Roma . Il colpo di testa vincente del centrocampista granata è un'iniezione di fiducia per lui e per tutta la squadra che è reduce da un momento difficile e che serve per piegare il Pisa. La formazione toscana allenata da Alberto Gilardino è stata punita da questo gol anche per via di un errore difensivo e di marcatura su palla inattiva.

Nell'immagine 1 si può notare come Casadei sia stato in grado di far valere la sua importante stazza fisica per vincere il contrasto aereo e spedire la palla in rete. Il mediano ex Chelsea segna di testa un gol importante staccando su Piccinini che si è inizialmente perso l'inserimento verso il primo palo del giocatore granata e viene così sopraffatto.

Nell'immagine 2, essendo più lontani, si vede come il giocatore del Torino sia in cielo e quasi incontrastato dal suo marcatore che non è riuscito nemmeno a saltare venendo ostacolato anche dal resto della mischia. Il movimento di Casadei è stato quindi perfetto per inserirsi verso il primo palo e raccogliere il buon cross battuto da Ngonge sul corner. Gilardino si è infatti detto rammaricato per questo gol subito, visto che ritiene che i suoi giocatori abbiano disputato una buona prestazione, il tecnico ex Genoa probabilmente è conscio del fatto che la sua difesa avrebbe potuto fare un lavoro migliore in marcatura su questo corner del primo tempo per evitare che il Toro si portasse in vantaggio subito a inizio gara e si prendesse il pass per gli ottavi di Coppa Italia.