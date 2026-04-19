Incontro di Serie A, le parole del granata sui primi 45'

Andrea Croveri
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Culto: "Claudio Bonomi, Messi per un giorno" (VIDEO)

Fabbri decreta la fine dei primi 45' con il risultato che vede Cremonese e Torino ferme sullo 0-0.
Il match allo Zini sta per ricominciare, poco prima dell'avvio della ripresa Pedersen ha detto la sua sull'andamento della gara ai microfoni di DAZN.

US Cremonese v Torino FC - Serie A

Come mai giochi molto in mezzo al campo oggi? Per me è una nuova posizione, quasi da seconda punta. Il mister mi chiede questo: di attaccare lo spazio in profondità.

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