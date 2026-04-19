Fabbri decreta la fine dei primi 45' con il risultato che vede Cremonese e Torino ferme sullo 0-0.

Il match allo Zini sta per ricominciare, poco prima dell'avvio della ripresa Pedersen ha detto la sua sull'andamento della gara ai microfoni di DAZN.

Come mai giochi molto in mezzo al campo oggi? Per me è una nuova posizione, quasi da seconda punta. Il mister mi chiede questo: di attaccare lo spazio in profondità.