Il Toro torna in casa: i granata arrivano alla gara contro il Lecce dopo aver interrotto la striscia di tre successi consecutivi contro Udinese, Parma e Monza. Le battute d'arresto con Como e Frosinone hanno frenato la risalita della squadra di Ignazio Abate, ferma a quota 13 punti in classifica. Situazione complicata anche per i salentini, che inseguono a quattro lunghezze di distanza e si presentano a Torino dopo tre ko consecutivi contro Juventus, Frosinone e Genoa. Per chi non potesse andare allo stadio a vedere la gara delle 15, ecco le informazioni per seguirla in tv e in streaming.

Dove vedere Torino-Lecce

Torino-Lecce sarà trasmessa in esclusiva su, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.