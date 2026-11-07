Tutte le indicazioni per vedere Torino-Lecce, gara delle 15 che si giocherà allo stadio Grande Torino
90 secondi: "Entusiasmo? Garantisce Abate. E con Ferrini... zero ipocrisia!"
Il Toro torna in casa: i granata arrivano alla gara contro il Lecce dopo aver interrotto la striscia di tre successi consecutivi contro Udinese, Parma e Monza. Le battute d'arresto con Como e Frosinone hanno frenato la risalita della squadra di Ignazio Abate, ferma a quota 13 punti in classifica. Situazione complicata anche per i salentini, che inseguono a quattro lunghezze di distanza e si presentano a Torino dopo tre ko consecutivi contro Juventus, Frosinone e Genoa. Per chi non potesse andare allo stadio a vedere la gara delle 15, ecco le informazioni per seguirla in tv e in streaming.
Dove vedere Torino-LecceTorino-Lecce sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.
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