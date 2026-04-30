Dopo l'ottimo pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta contro l'Inter, il Toro cerca di tornare alla vittoria per eguagliare il bottino di 44 punti accumulato lo scorso anno. Sabato alle 15:00, al Bluenergy Stadium, è in programma Udinese-Torino, gara valida per la 35ª giornata di Serie A. La squadra di D’Aversa ha ormai centrato aritmeticamente la salvezza, salendo a quota 41 punti e portandosi a +13 sulla Cremonese, ferma a 28. L’obiettivo, ora, è ritrovare i 3 punti e chiudere la stagione in crescendo, approfittando magari del trend positivo degli ultimi scontri recenti in quel di Udine e di un rendimento al di sotto delle aspettative dei friulani tra le mura amiche. Continuità cercasi invece per i bianconeri, sempre discontinui e imprevedibili nel corso dell'annata. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il match in TV e streaming.