Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2025/26
TN RADIO LIVE! Ep. 262 - Parkour
Dopo l'ottimo pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta contro l'Inter, il Toro cerca di tornare alla vittoria per eguagliare il bottino di 44 punti accumulato lo scorso anno. Sabato alle 15:00, al Bluenergy Stadium, è in programma Udinese-Torino, gara valida per la 35ª giornata di Serie A. La squadra di D’Aversa ha ormai centrato aritmeticamente la salvezza, salendo a quota 41 punti e portandosi a +13 sulla Cremonese, ferma a 28. L’obiettivo, ora, è ritrovare i 3 punti e chiudere la stagione in crescendo, approfittando magari del trend positivo degli ultimi scontri recenti in quel di Udine e di un rendimento al di sotto delle aspettative dei friulani tra le mura amiche. Continuità cercasi invece per i bianconeri, sempre discontinui e imprevedibili nel corso dell'annata. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il match in TV e streaming.
Udinese-Torino: dove vedere la partitaUdinese-Torino sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, OneS, OneX, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214). Grazie a DAZN sarà possibile vedere Udinese-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale su Toro NewsCome tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Udinese-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
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