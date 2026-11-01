Termina a reti bianche il primo tempo di Frosinone-Torino. Allo Stirpe sono i padroni di casa a farsi preferire per buona parte della frazione, mettendo in difficoltà i granata con un pressing aggressivo e arrivando più volte alla conclusione, senza però trovare la via del gol. Il Torino fatica a costruire gioco e si rende pericoloso soprattutto in avvio con Aboukhlal, fermato dall'uscita di Palmisani. Nel finale la squadra di Abate guadagna campo, ma non riesce a sbloccare il risultato. Si va all'intervallo sullo 0-0.

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Frosinone-Torino, le scelte: Aboukhlal ritrova una maglia da titolare dopo quasi nove mesi

Ignazio Abate cambia due pedine rispetto alla sconfitta casalinga contro il Como. Le novità sono Gineitis e Aboukhlal, che prendono il posto di Fitz-Jim - in panchina nonostante arrivi da un gol - e dell'indisponibile Cacciamani. Per l'esterno marocchino si tratta di un ritorno dal primo minuto dopo quasi nove mesi: l'ultima volta risaliva a Torino-Bologna del 15 febbraio. Anche Gineitis ritrova una maglia da titolare dopo quattro gare consecutive nelle quali era subentrato dalla panchina. Confermato il terzetto difensivo composto da Coco, Ismajli e Comuzzo davanti a Perri, così come la coppia d'attacco Adams-Simeone. Sulla corsia destra spazio ancora a Belghali, mentre Bragança e Vlasic completano il centrocampo granata. Dall'altra parte, Massimiliano Alvini schiera il Frosinone con il 4-2-3-1. Davanti a Palmisani, la linea difensiva è composta da Mbiayi, Calvani, Monterisi e Bracaglia. In mediana Calò e Masini, mentre Ghedjemis, Schmid e Kvernadze agiscono alle spalle dell'unica punta Raimondo.

Il primo tempo: il Frosinone spinge, il Toro cresce nel finale

Il primo squillo è del Frosinone, dopo appena due minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Calò, Monterisi salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa termina sopra la traversa. La risposta del Toro arriva al 4', con una conclusione dalla distanza di Vlasic che sfila sul fondo. Tre minuti più tardi sale in cattedra il Cholito Simeone, bravo a recuperare un pallone vagante e a servirlo al centro per Aboukhlal: a negare la gioia del gol al marocchino è l'uscita tempestiva di Palmisani. Le prime battute mostrano due squadre già lunghe, con continui capovolgimenti di fronte.Al 14', un errore in costruzione di Coco offre a Ghedjemis l'opportunità di puntare Comuzzo. Il difensore granata lo accompagna sul piede debole, il destro, e la conclusione termina alta, senza impensierire Perri. Pochi istanti più tardi ci prova anche Raimondo, che tenta una spettacolare rovesciata senza riuscire a inquadrare lo specchio. Al 18' è ancora l'attaccante ciociaro a rendersi pericoloso: sul suggerimento di Kvernadze calcia di prima intenzione con il mancino, spedendo però il pallone altissimo. È soprattutto il Frosinone a prendere l'iniziativa nella parte centrale della frazione, con il Torino che fatica a eludere la pressione dei padroni di casa e a rendersi nuovamente pericoloso dalle parti di Palmisani.Al 27' Aboukhlal entra in netto ritardo su Raimondo e rimedia il primo cartellino giallo della partita. L'intervento è duro e costringe l'attaccante ciociaro a lasciare il campo, sostituito da Birligea. Poco dopo, il marocchino manca l'impatto con il pallone su un suggerimento di Adams, ma a fermare l'azione è comunque la bandierina dell'assistente per la posizione irregolare dello scozzese. Sale il nervosismo in campo: al 33' anche Gineitis finisce sul taccuino dell'arbitro per un fallo su Masini, tra le proteste del pubblico di casa. Sulla punizione successiva il Frosinone reclama un rigore per un tocco di braccio di Belghali, che tiene però l'arto aderente al corpo. Poco dopo è Coco a chiudere, non senza qualche rischio, su Schmid lanciato verso la porta di Perri.Nel finale il Torino riesce a guadagnare campo e ad affacciarsi con maggiore continuità nella metà campo avversaria. Al 38' Belghali e Vlasic dialogano sulla destra, con il cross del croato che non raggiunge per un soffio Adams. I granata insistono soprattutto attraverso i palloni messi in mezzo, senza però trovare la giocata decisiva. Ci prova anche Adams di testa, senza impensierire Palmisani. Dall'altra parte Bracaglia tenta la conclusione dalla distanza, ma Perri blocca senza difficoltà. Mentre il brasiliano deve distendersi sul tentativo da punizione di Calò. Dopo due minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.