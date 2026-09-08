Il Torino aveva un problema: a Firenze ha trovato la sua soluzione (VIDEO)

Il Torino ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le modalità di vendita dei biglietti per assistere alla sfida contro la Roma, in programma lunedì 14 settembre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. E' iniziata la vendita libera per i non titolari di tessera Cuore Granata, con la vendita che è vietata per i residenti nella regione Lazio. Per le Curve il prezzo dei tagliandi parte dai 25 euro, mentre, nei settori nei quali è prevista la promozione, c'è la promo Under18 a partire da 15 euro.

Torino-Roma: le info sui biglietti

Chi è titolare della tessera Cuore Granata può risparmiare in diversi settori: Distinti Family a 25 Euro, Distinti da 29 Euro e Tribuna Laterale a 35 Euro. Nel caso non si sia possessori, si può sottoscrivere la tessera online per 15 euro, con inclusa la spedizione. I tagliandi si possono acquistare sul sito ufficiale del Torino, dove si può scegliere il posto in autonomia sulla mappa dello stadio o ci si può recare allo sportello Biglietteria dello stadio, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.