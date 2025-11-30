Toro News
PREPARTITA

Lecce-Torino, le ultime dai campi: a breve il fischio d’inizio

Segui l'avvicinamento alla sfida con tutte le ultime news
Matteo Curreri

12.33 Seguite la diretta con noi

11.50 Lecce e Torino in campo per il riscaldamento

11.33 Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lecce-Torino

11.31 Il Torino è entrato sul terreno del Via del Mare per la ricognizione

11.28 Subito dopo ha fatto il suo ingresso il pullman del Torino

11.26 Il Lecce è arrivato al Via del Mare

11.12 Oggi il Torino indosserà la maglietta away

11.03 Poco fa il Torino ha comunicato, sui propri canali ufficiali, i giocatori a disposizione di Baroni per l'incontro. Qui, la lista dei convocati

Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Lecce-Torino, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Segui l'avvicinamento alla sfida tra salentini e granata.

