PREPARTITA
Lecce-Torino, le ultime dai campi: a breve il fischio d’inizio
11.50 Lecce e Torino in campo per il riscaldamento
11.33 Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lecce-Torino
11.31 Il Torino è entrato sul terreno del Via del Mare per la ricognizione
11.28 Subito dopo ha fatto il suo ingresso il pullman del Torino
11.26 Il Lecce è arrivato al Via del Mare
11.12 Oggi il Torino indosserà la maglietta away
11.03 Poco fa il Torino ha comunicato, sui propri canali ufficiali, i giocatori a disposizione di Baroni per l'incontro. Qui, la lista dei convocati
Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Lecce-Torino, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Segui l'avvicinamento alla sfida tra salentini e granata.
