Verso Torino-Cremonese, ecco il probabile undici di Baroni: Coco-Masina centrali

Chi saranno i primi undici della seconda amichevole stagionale del Torino? Alle ore 16 fischio d'inizio del match contro la Cremonese del grande ex Davide Nicola. Da quanto è emerso nel corso della rifinitura odierna i favoriti sono i seguenti: Paleari, Pedersen, Coco, Masina, Biraghi, Ilic, Casadei, Vlasic, Sanabria, Lazaro e Adams. Entriamo nel merito di queste scelte. Pedersen parte assoluto favorito sulla corsia di destra (Dembele non è mai stato preso in considerazione e Lazaro dopo pochi giorni è stato spostato nuovamente sulla trequarti a sinistra), così come Biraghi a sinistra dove al momento mancano soluzioni alternative. I due centrali dovrebbero essere Coco e Masina: sono sempre stati provati loro nell'ultima settimana a Prato allo Stelvio. Nel secondo tempo dovrebbe trovare spazio l'altra coppia, quella composta da Ismajli e Maripan. In porta, dopo l'uscita di Milinkovic-Savic , il primo tempo dovrebbe essere, proprio come contro l'Ingolstadt, di Paleari. Pronto a subentrare Donnarumma.

Anjorin è rimasto a parte, al suo posto Ilic. E Gineitis...

Passando al centrocampo, vi avevamo parlato della coppia Casadei-Anjorin. Per giorni sono stati loro due i "titolari" di Baroni, però non giocheranno insieme in mediana questo pomeriggio contro la Cremonese. La ragione? Anjorin si è allenato a parte giovedì pomeriggio, venerdì mattina e nella rifinitura di questa mattina. Sembra stare bene, ma va preservato e quindi come contro i tedeschi dell'Ingolstadt niente partita. Al suo posto al fianco di Casadei ci sarà Ilic. Era la terza scelta e nelle ultime ore, complice l'assenza di Anjorin, si è impossessato di una maglia dal primo minuto. In attacco, in attesa del recupero di Zapata, scelta obbligata: Adams. Alle sue spalle non partirà certamente dall'inizio Ngonge (non si è ancora mai allenato con la squadra), quindi le scelte sono quasi obbligate: Vlasic a destra, Sanabria sotto punta e Lazaro a sinistra. Pronti a subentrare i giovani Cacciamani sulla trequarti e Gabellini in attacco. Sempre sulla trequarti dovrebbe trovare spazio Gineitis, il quale ha sempre e soltanto agito in quella zona di campo nel ritiro di Prato allo Stelvio (QUI LA SUA CONFERENZA STAMPA). In panchina pronto anche Tameze per dare respiro a uno tra Casadei e Ilic.