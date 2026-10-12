Kosta Runjaic è stato intervistato in zona mista prima dell'inizio del match tra Toro e Udinese valido per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico.

Cosa sta dando Alaba alla squadra?

"Sono molto felice. Lui ha avuto diverse offerte ma ci ha scelto. Si sta ambientando molto velocemente per il suo senso umano. Sembra che sia con noi da tanto tempo. Qualche giorno fa si è allenato in gruppo per la prima volta. Potrà essere un giocatore molto importante per noi grazie alla sua esperienza e alla sua leadership. Presto giocherà per noi".