Le designazioni ufficiali dell'ottava giornata di Serie A

Eugenio Gammarino
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L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di campionato che vedrà il Torino di Abate affrontare il Monza di Juric allo stadio Olimpico Grande Torino. Il direttore di gara dell'incontro di venerdì 23 ottobreore 20.45, sarà Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Laghezza, quarto ufficiale Massa. Al VAR ci sarà Massimi, con Camplone nel ruolo di AVAR.

Le designazioni arbitrali dell'ottava giornata

TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45

ZANOTTI

LO CICERO – LAGHEZZA

IV: MASSA

VAR: MASSIMI

AVAR: CAMPLONE

CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00

Pisa SC v Empoli FC - Coppa Italia

BONACINA

CECCONI – VECCHI

IV: LA PENNA

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00

DI MARCO

MORO – CORTESE

IV: COLLU

VAR: PICCININI

AVAR: FABBRI

NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00

COLOMBO (foto)

BINDONI – ROSSI M.

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45

ARENA

CECCON – CEOLIN

IV: DOVERI

VAR: SANTORO

AVAR: MAZZOLENI

INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30

MARIANI

ALASSIO – ROSSI C.

IV: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

AVAR: SANTORO

ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00

MARINELLI

BACCINI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00

SOZZA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00

MARESCA

MONDIN - BARONE

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: BARONI

UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45

MARCENARO

COLAROSSI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

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