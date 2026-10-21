Le designazioni ufficiali dell'ottava giornata di Serie A
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L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di campionato che vedrà il Torino di Abate affrontare il Monza di Juric allo stadio Olimpico Grande Torino. Il direttore di gara dell'incontro di venerdì 23 ottobreore 20.45, sarà Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Laghezza, quarto ufficiale Massa. Al VAR ci sarà Massimi, con Camplone nel ruolo di AVAR.
Le designazioni arbitrali dell'ottava giornataTORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00
COLOMBO (foto)
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00
MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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