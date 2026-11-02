Chi si è distinto positivamente e chi negativamente tra i giocatori granata nella gara persa 2-0 contro il Frosinone?
Frosinone-Torino 2-0: il film della partita
Chi può salvarsi?
La seconda sconfitta consecutiva del Torino, battuto 2-0 dal Frosinone allo Stirpe, lascia poche certezze e diverse prestazioni da rivedere. La squadra di Abate fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa e produce troppo poco in fase offensiva. In una serata complicata per quasi tutti i granata, c'è però chi (quasi nessuno) riesce a distinguersi, mentre altri finiscono inevitabilmente sul banco degli imputati.
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