Chi si è distinto positivamente e chi negativamente tra i giocatori granata nella gara persa 2-0 contro il Frosinone?

Andrea Novello
Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

Frosinone-Torino 2-0: il film della partita

Chi può salvarsi?

La seconda sconfitta consecutiva del Torino, battuto 2-0 dal Frosinone allo Stirpe, lascia poche certezze e diverse prestazioni da rivedere. La squadra di Abate fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa e produce troppo poco in fase offensiva. In una serata complicata per quasi tutti i granata, c'è però chi (quasi nessuno) riesce a distinguersi, mentre altri finiscono inevitabilmente sul banco degli imputati.

Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

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