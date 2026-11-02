Seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Abate. Dopo il 3-1 incassato in settimana contro il Como, i granata cadono anche allo Stirpe, battuti 2-0 dal Frosinone. Ghedjemis apre le marcature, poi Calò chiude i conti, certificando una prestazione insufficiente e lasciando più di una sensazione negativa. Ora, però, la parola passa a voi, lettori di Toro News: come di consueto, vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio e a votare i migliori giocatori granata della partita. Chi si è distinto nonostante la sconfitta?
Votate i migliori di Frosinone-Torino
La classifica del TN Award 2026/27
Fitz-Jim: 12
Ilkhan: 11
Adams: 9
Bragaça, Vlasic: 8
Belghali: 7
Mandragora: 6
Njie, Simeone: 5
Ismajli, Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Perri: 1
Le regole del Toro News Award
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
L'albo d'oro del Toro News Award
2017/18: Nicolas Nkoulou;2018/19: Andrea Belotti;2019/20: Salvatore Sirigu;2020/21: Andrea Belotti;2021/22: Gleison Bremer;2022/23: Antonio Sanabria;2023/24: Alessandro Buongiorno;2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;2025/26: Nikola Vlasic.