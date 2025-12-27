Torino-Cagliari 1-2, Pisacane: “Abbiamo approfittato delle fragilità del Toro”

Le parole del tecnico al termine di Torino-Cagliari

Eugenio Gammarino 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 18:31)

Il match fra Torino e Cagliari si è concluso per 1-2. Il tecnico Fabio Pisacane ha commentato la vittoria del Cagliari in conferenza stampa al termine della partita. Di seguito le sue parole

Avevi tutti gli alibi per dire che sarebbe andata male, invece è arrivata la vittoria a sorpresa... "Sapete come ragiono, per me nel calcio gli alibi sono solo una scorciatoia per dire che si è perso. Se fosse stato il verdetto del campo, la colpa non era delle assenze, della pioggia o del sole. Sono contento per una vittoria importante su un campo pesante contro una squadra forte. Farlo a tre giorni dalla chiusura dell'anno è importante per i ragazzi, perché subito dopo ci sarà una partita importante alla ripresa"

Come commenta la direzione di Doveri? "Da calciatore lo ho avuto in Lega Pro, Serie B e Serie A. Non entro nel merito, posso dire che c'è stata poca collaborazione"

L'assenza di Esposito è per fattori tecnici o semplice turnover?"Scelta tecnica, normale. Fino ad oggi ha quasi sempre giocato dall'inizio. Settimana scorsa ha voluto essere della partita anche senza allenarsi con regolarità. Oggi l'ho fatto restare in panchina. Non stava al 100%, ma la scelta è tecnica non fisica"

Idrissi sta prendendo sempre più consapevolezza. Per essere un debuttante quanto sta migliorando? "Sta dando un buon contributo. Poi il calcio è un attimo, non bisogna sedersi sull'oggi ma pensare già a domani"

Si aspettava un Torino con qualche amnesia difensiva? "Il Torino è una squadra forte, allenata da un allenatore altrettanto forte. Sapevamo alla luce di quello che abbiamo visto che avessero fragilità. Noi volevamo approfittarne. Ci siamo riuscite, ma la cosa più bella che mi porto a casa da allenatore è la reazione dopo lo svantaggio. Abbiamo preso gol al primo tiro del Torino, poteva essere una mazzata. Siamo ripartiti bene, nel finale abbiamo visto il Toro mettere in campo giocatori che possono fare cose importanti in questo campionato"

Mazzitelli rimarrà con il Cagliari dopo il mercato? Si aspetta in generale rinforzi per puntellare a livello numerico la rosa? "E' un ragazzo che settimana scorsa meritava questa opportunità dal primo minuto, lo abbiamo aspettato. In un momento buono fisico si era rifermato, ora si allena con continuità. Sono soddisfattissimo oggi della sua prestazione. Per il resto, fammi godere la vittoria... Per il mercato non saprei nemmeno da dove iniziare in questo momento, dico la verita"

Pisacane su Dazn — Il tecnico del Cagliari ha poi rilasciato delle dichiarazioni su Dazn:

Quanta sofferenza fino alla fine, ma quanta soddisfazione per questa vittoria...

"Siamo contenti perché abbiamo fatto una vittoria importante su un campo pesante. Venivamo da una settimana complicata e per questo la vittoria ha ancora più valore".

Qual è la cosa che la rende più orgoglioso di questa vittoria?

"Io loderei la partita che hanno fatto i ragazzi. Uno è alla seconda apparizione dal primo minuto, penso a Kilicsoy, l'altro è Mazzitelli che ha fatto una buonissima gara. Io loderei questo, poi è normale che il campionato non finisce oggi. Abbiamo messo tre mattoncini in più per quello che è il nostro bagaglio per farci arrivare all'obiettivo. Si riparte come sempre dalle cose positive, non tralasciando le cose meno positive che anche oggi ci sono state" .

Ovvero?

"Sicuramente la gestione di alcuni momenti. Magari in transizione sapevamo che il Torino potesse crearci dei problemi e dovevamo fare un po' più di attenzione, così come nel secondo tempo c'è stata qualche palla velenosa persa in modo molto frenetico e a questo ci aggiungerei la gestione dei momenti, soprattutto nel finale, dove dovevamo lavorare meglio tenendo palla e cercando di far salire la squadra"

Davanti la stanno mettendo molto in difficoltà. Adesso per lei è tosta scegliere...

"Che ben venga. Oggi davanti avevo questo ventaglio da sfogliare, in altri reparti meno, però sicuramente non fascio la testa. Mi fa piacere avere più opzioni e mettere sempre in campo calciatori che possano trarci dei vantaggi".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Io l'ho già detto più volte, non entro nel merito. Ci sono le sedi apposta per discutere. Oggi preferisco godermi la vittoria e poi con la società affronteremo quando sarà il momento quello che dovremo affrontare".