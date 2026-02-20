Torino: chi gioca contro il Genoa? Tanti ballottaggi, Kulenovic insidia Zapata

I dubbi di formazione che Marco Baroni deve ancora sciogliere in vista della sfida di domenica contro il Genoa

Federico De Milano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 20:16)

Dopo un momento negativo per il Torino con una sola vittoria nelle ultime sette giornate di campionato, arriva una trasferta ostica sul campo del Genoa (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA GARA). Non sarà una partita per nulla semplice per i granata perché la posta in palio è alta, essendo uno scontro diretto dove entrambe le squadre cercano punti preziosi per la salvezza. Il tecnico granata Marco Baroni deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione in quasi tutti i reparti e in attacco dovrà fare a meno dell'infortunato Adams.

Torino, in difesa Tameze tenta il sorpasso su Marianucci — L'unico ruolo ben definito e in cui si hanno certezze su chi giocherà è quello della porta dove Paleari è certo di scendere in campo per questa delicata sfida da ex a Marassi. Il terzetto difensivo che si comporrà davanti a lui resta invece da disegnare: Maripan e Coco partono avvantaggiati ma Baroni deve ancora scegliere chi giocherà da braccetto destro. C'è infatti Tameze che vuole sorpassare Marianucci e riprendersi un posto da titolare.

Baroni sceglie in mediana: ballottaggio Casadei-Gineitis e Prati-Ilkhan — Non mancano le riflessioni sulle scelte da fare anche a centrocampo per il Toro. Sulle fasce Lazaro e Aboukhlal si giocano la maglia da titolare sulla corsia mancina mentre a destra viene confermato Pedersen. Al centro c'è invece un doppio ballottaggio che riguarda sia il ruolo di regista con Ilkhan e Prati che si giocano fino all'ultimo il posto, ma anche la mezzala sinistra rimane da decidere e tra Casadei e Gineitis rimane aperto il dubbio. Sarà infine ovviamente presente Vlasic, vero uomo in più di questo Torino.

Kulenovic vuole soffiare il posto in attacco a Zapata — Infine, in attacco resta da decifrare chi Baroni deciderà di mandare in campo dal primo minuto contro il Genoa al fianco di Simeone. Senza l'infortunato Adams, rimangono in due candidati per un posto. Kulenovic non è sceso in campo nell'ultimo match contro il Bologna e scalpita per tornare in campo e dimostrarsi all'altezza della Serie A dopo un buon impatto iniziale ma dovrà riuscire a vincere la concorrenza di una punta esperta come Zapata.