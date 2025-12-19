Torino, chi gioca contro il Sassuolo? Paleari confermato, dubbio in attacco

Domenica 21 dicembre alle 15.00 il Sassuolo di Fabio Grosso ospiterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Torino di Marco Baroni nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Cremonese grazie al gol di Nikola Vlasic, i granata hanno bisogno di uscire definitivamente dalla crisi patita soprattutto dopo la sosta di novembre. Domenica i ragazzi di Baroni affronteranno a Reggio Emilia un Sassuolo lanciatissimo in classifica e i granata vogliono provare a dare continuità a risultati e prestazioni. Si andrà verso la conferma del 3-5-2 come modulo contro i neroverdi.