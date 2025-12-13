Toro News
PREPARTITA

Torino-Cremonese, le ultime dai campi: seguite la diretta su Toro News

Gli aggiornamenti minuto per minuto del prepartita all'Olimpico Grande Torino
14:50 - Non perdete la cronaca minuto per minuto della gara tra granata e grigiorossi qui su Toro News: CRONACA LIVE

14:45 - Squadre negli spogliatoi: tra poco si parte con Torino-Cremonese.

14:35 -Il resoconto della riunione della Maratona prima di Torino-Cremonese

14:24 - Ora anche la Cremonese ha iniziato il riscaldamento prepartita.

14:21 - Il Torino è in campo per il riscaldamento.

14:15 - Nel prepartita i bambini delle scuole calcio col cappellino da Babbo Natale fanno il giro di campo.

14:12 - Portieri in campo per il riscaldamento.

14:00 -LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH.

13:47 - Il pullman granata è arrivato allo stadio Olimpico Grande Torino.

13:45 - In mattinata il Torino ha reso nota la lista dei giocatori: I CONVOCATI DEI GRANATA PER TORINO-CREMONESE

13:32 - I tifosi si sono riuniti tutti. Stanno prendendo parola gli ultras.

13:31 - Come annunciato nei giorni precedenti, alcuni ultras si sono radunati sotto la Curva Maratona per discutere riguardo alla situazione della squadra. Al momento si contano circa 150-200 persone.

13:30 - Un'ora e mezza al fischio d'inizio di Torino-Cremonese.

Lettrici e lettori di Toro News, ci siamo quasi: alle 15:00 è previsto il fischio d'inizio della gara tra Torino e Cremonese. Come sempre, qui su Toro News vi raccontiamo non solo la partita, ma anche l'avvicinamento: qui sopra troverete tutti gli aggiornamenti minuto per minuto del prepartita di Torino-Cremonese, grazie ai nostri inviati all'Olimpico Grande Torino. La partita è valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

