Torino-Cremonese, le ultime dai campi: seguite la diretta su Toro News

13:32 - I tifosi si sono riuniti tutti. Stanno prendendo parola gli ultras.

Lettrici e lettori di Toro News, ci siamo quasi: alle 15:00 è previsto il fischio d'inizio della gara tra Torino e Cremonese. Come sempre, qui su Toro News vi raccontiamo non solo la partita, ma anche l'avvicinamento: qui sopra troverete tutti gli aggiornamenti minuto per minuto del prepartita di Torino-Cremonese, grazie ai nostri inviati all'Olimpico Grande Torino. La partita è valevole per la quindicesima giornata di Serie A.