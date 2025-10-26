Torino-Genoa 2-1, Vieira: “Le qualità del Toro ci hanno messo in difficoltà”

Si è conclusa Torino-Genoa, partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Toro ha battuto il Genoa in rimonta grazie al gol di Maripan. Al termine dell'incontro, l'allenatore dei grifoni, Patrick Vieira, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Quanto è importante per voi sfruttare gli episodi al seguito della partita di oggi?
"La partita si è decisa sul primo tempo: abbiamo fatto gol e avremmo potuto fare il 2-0, ma non lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo, sapevamo che loro sarebbero stati pericolosi sulle palle inattive..."
Ha dato più aggressività nei cambi, rifarebbe questa scelta?
"È difficile rispondere adesso, bisogna riguardare la partita e vedere. Abbiamo giocato con personalità, il secondo tempo è stato difficile perché la qualità dell'avversario ci ha messo in difficoltà"
Come sta vivendo il momento di difficoltà del Genoa?
"È un momento difficile, oggi abbiamo avuto 3000 tifosi che sono venuti da Genova. Dobbiamo essere uniti, oggi non abbiamo concretizzato le opportunità. Dobbiamo accettare le critiche e le mancanze e continuare a lavorare con continuità"