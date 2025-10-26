Torino-Genoa 2-1, Vieira: “Le qualità del Toro ci hanno messo in difficoltà”

1 di 2

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 20: Patrick Vieira head coach of Genoa CFC during the Serie A match between Bologna FC 1909 and Genoa CFC at Renato Dall'Ara Stadium on September 20, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Si è conclusa Torino-Genoa, partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Toro ha battuto il Genoa in rimonta grazie al gol di Maripan. Al termine dell'incontro, l'allenatore dei grifoni, Patrick Vieira, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto è importante per voi sfruttare gli episodi al seguito della partita di oggi?

"La partita si è decisa sul primo tempo: abbiamo fatto gol e avremmo potuto fare il 2-0, ma non lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo, sapevamo che loro sarebbero stati pericolosi sulle palle inattive..."

Ha dato più aggressività nei cambi, rifarebbe questa scelta?

"È difficile rispondere adesso, bisogna riguardare la partita e vedere. Abbiamo giocato con personalità, il secondo tempo è stato difficile perché la qualità dell'avversario ci ha messo in difficoltà"

Come sta vivendo il momento di difficoltà del Genoa?