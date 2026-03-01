Torino-Lazio termina 2-0. Alla conclusione della gara valevole per il 27° turno di Serie A, il trequartista granata Nikola Vlasic ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.
postpartita
Torino-Lazio 2-0, Vlasic: “Dobbiamo vincere per far tornare i tifosi”
“Sapevamo che loro difendono a quattro e dunque ci sarebbe stato spazio per i trequartisti tra le linee. Oggi abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni per far gol, e abbiamo anche difeso bene, tutti insieme”.
Vlasic a DAZN—
Il croato ha commentato il match anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
Parole belle di D’Aversa nei tuoi confronti, come si spiega questa rivoluzione in una settimana? “Quando cambia l’allenatore, ogni giocatore vuole mostrare il proprio valore. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni per fare gol e abbiamo difeso bene. Contento per oggi”.
Quello che serviva per ripartire. E i tifosi? “I tifosi mancano. Dobbiamo fare di più e vincere le partite così tornano allo stadio”.
Oggi nuova ripartenza? “Sì, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.
