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Torino – Parma 4-1, le reazioni social: “D’Aversa il mio Messia!”

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Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Parma
Alessandro Gigante

Vince e cala il poker il Toro di D'Aversa! Segna dopo due minuti Simeone, poi Ilkhan, un autogol del Parma e infine a chiudere le danze un eurogol di Duvan Zapata. Una prestazione da Toro, che porta i granata a -1 dal Parma e in una zona di classifica sulla carta più pacifica. La sensazione che qualcosa sia cambiato.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Parma

 

 

 

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