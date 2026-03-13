Torino – Parma 4-1, le reazioni social: “D’Aversa il mio Messia!”

Vince e cala il poker il Toro di D'Aversa! Segna dopo due minuti Simeone, poi Ilkhan, un autogol del Parma e infine a chiudere le danze un eurogol di Duvan Zapata. Una prestazione da Toro, che porta i granata a -1 dal Parma e in una zona di classifica sulla carta più pacifica. La sensazione che qualcosa sia cambiato.