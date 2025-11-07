Torino, quanti non sanno cos’è il derby? In 14 non lo hanno mai giocato

Tanti calciatori granata non hanno mai disputato il derby della Mole prima d'ora, anche lo squalificato Marco Baroni è al suo debutto

Per un tifosi del Toro il derby è sempre un'emozione unica e quelli più belli (o più brutti) non si scordano mai. Per i calciatori invece spesso si ricorda quello del debutto: non è mai banale infatti la prima volta in una stracittadina carica di intensità e significato come quella di Torino. E per tanti calciatori granata e anche per l'allenatore Marco Baroni quello di domani - sabato 8 novembre - alle 18 sarà proprio il primo derby della Mole, ma sarà squalificato e sostituito dal suo vice Colucci.

Primo Torino-Juventus per Baroni e tanti calciatori titolari — I numerosi volti nuovi che sono giunti nella rosa granata nelle due sessioni di mercato di questo 2025, devono ancora tutti giocare la loro prima stracittadina di Torino. In tutto sono ben 14 i calciatori del Toro che sperano di affrontare la Juventus per la prima volta in questa sfida così sentita. Si tratta anche di parecchi elementi titolari o che lo sono stati spesso in queste prime dieci partite di campionato: da Asllani a Simeone passando per Ngonge e Casadei. Vanno messi in lista poi anche i due ex Empoli Anjorin e Ismajli ma pure Biraghi, Nkounkou e Aboukhlal. Potrebbe esserci il debutto in una sfida contro la Juventus anche per giocatori da anni al Toro come Ilkhan (che tanto aveva impressionato in Coppa Italia, salvo poi finire ai margini) oppure Dembelé e il terzo portiere Popa, pur con ben poche chance.

Israel da ex o Paleari? Anche in porta ci sarà un portiere al debutto nel derby — Tra i sopracitati non si sa ancora chi è certo di scendere in campo e difficilmente faranno tutti domani il loro primo derby della Mole. Un ruolo che è invece sicuro di vedere un debuttante in questa sfida è quello del portiere. Né Israel né Paleari hanno infatti mai disputato una partita contro la Juventus da quando vestono la maglia granata. L'uruguaiano sarebbe inoltre un ex visto che ha difeso i pali bianconeri con le giovanili e con la formazione Under 23 in Serie C tra il 2018 e il 2022. Nelle ultime partite è sceso in campo Paleari che ha fornito ottime prestazione da sostituto del compagno classe 2000 che si era infortunato. Tuttavia, nell'allenamento a porte aperte di martedì si è rivisto parzialmente in gruppo anche Israel e così potrebbe forse anche tornare lui per sfidare la sua vecchia squadra che non gli ha dato fiducia tre anni, cedendolo in Portogallo allo Sporting.