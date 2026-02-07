Verso Fiorentina-Torino: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

Le probabili formazioni, le ultime news e tutti i dettagli sulla sfida delle 20:45

Redazione Toro News 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 19:22)

Va in scena al Franchi alle 20:45 Fiorentina-Torino, un match che potrebbe significare un bel pezzo di stagione per entrambe. I granata dopo aver interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, in campionato, vogliono sia dare continuità alla vittoria contro il Lecce per 1-0 e sia effettuare un allungo netto sulla zona retrocessione e andare a +12 sulla stessa Fiorentina, che invece ha la necessità di uscire dagli ultimi tre posti della classifica. Di seguito tutti i dettagli sulla sfida odierna.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino — FIORENTINA (4-3-3): De gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Lazaro; Kulenović, Zapata; Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere Fiorentina-Torino in Tv o streaming — Fiorentina-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Fiorentina-Torino in diretta streaming anche su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell’evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

