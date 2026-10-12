Il giocatore dell'Udinese si è presentato ai microfoni in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e l'Udinese

Federico Marchesi
Copertina video arrivo pullman Toro prima di Torino-Udinese

L'arrivo del Torino allo stadio per la sfida contro l'Udinese (VIDEO)

Mergim Vojvoda è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Che effetto fa avere un campione come Alaba e quanto vi state appoggiando a lui in questo momento?

"E' un campione. Per lui è facile integrarsi, lui sa come fare. Noi lo rispettiamo. Ci darà una mano sono sicuro. Lo stiamo aspettando fin quando lui potrà giocare"

Ecco invece le sue dichiarazioni a Sky:

Come vivi il ritorno a Torino?

"Torino è una seconda casa, mi ha fatto effetto tornare qua. Mi fa sempre piacere vedere questa gente. Oggi però vogliamo vincere"

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27

Ci descrive Alaba?

"E' un campione. Ha provato a parlare con tutti, vedere che persone siamo e credo che si trovi bene. Noi con lui ci troviamo ancora meglio. Aspettiamo quando sarà pronto per giocare, sono sicuro che ci darà una grande mano".

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