Il giocatore dell'Udinese si è presentato ai microfoni in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e l'Udinese
L'arrivo del Torino allo stadio per la sfida contro l'Udinese (VIDEO)
Mergim Vojvoda è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.
Che effetto fa avere un campione come Alaba e quanto vi state appoggiando a lui in questo momento?
"E' un campione. Per lui è facile integrarsi, lui sa come fare. Noi lo rispettiamo. Ci darà una mano sono sicuro. Lo stiamo aspettando fin quando lui potrà giocare"
Ecco invece le sue dichiarazioni a Sky:
Come vivi il ritorno a Torino?
"Torino è una seconda casa, mi ha fatto effetto tornare qua. Mi fa sempre piacere vedere questa gente. Oggi però vogliamo vincere"
Ci descrive Alaba?
"E' un campione. Ha provato a parlare con tutti, vedere che persone siamo e credo che si trovi bene. Noi con lui ci troviamo ancora meglio. Aspettiamo quando sarà pronto per giocare, sono sicuro che ci darà una grande mano".
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