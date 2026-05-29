La rifondazione del reparto difensivo, Abate come favorito per la panchina del Torino e l'annata di Paleari: ecco le principali news granata sui quotidiani di oggi.

Il Corriere Torino propone un articolo su Simeone e Obrador, definendoli i "colpi" del Toro. "L'argentino è andato in doppia cifra ed è diventato subito un leader. Il mancino spagnolo ha concluso la stagione con tre assist e un gol" - spiega l'edizione torinese del giornale. Il Cholito ha realizzato un quarto delle marcature messe a segno dal Torino, procurando 11 gol alla squadra prima di Baroni e poi di D'Aversa e rimane una delle certezze dei granata. L'iberico ha convinto nei primi sei mesi al Toro e la società riflette sul suo futuro.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si può trovare un approfondimento su Paleari e sulla sua annata da titolare nella porta del Toro. Il portiere classe 1992 è stato importante sia per mettere una pezza all'acquisto di Israel, arrivato con aspettative, ma che poi ha deluso, sia a livello di spogliatoio per la coesione della squadra: "In spogliatoio tiene la cassa del gruppo, tra i pali ha mostrato sicurezza: una stagione da protagonista" - scrive la Rosea. Infine, in un piccolo spazio sotto viene annunciato che il raduno estivo comincerà a inizio luglio al Filadelfia.

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AAA nuova difesa cercasi. Su La Stampa uno dei temi trattati è il possibile esodo di buona parte del reparto difensivo granata. Come spiega il quotidiano, con Maripan, che da sorpresa del primo anno si è gradualmente involuto, sarà addio, anche Marianucci farà le valigie per far ritorno a Napoli, anche se la società granata ha contattato i partenopei per rinnovare il prestito e quindi potrebbe presto tornare indietro. La situazione di Ebosse è in stand by con il Toro che non ha esercitato per ora il diritto di riscatto sborsando i 2,5 milioni di euro pattuiti con l'Udinese. Saul Coco è stato messo sul mercato e il Torino potrebbe lasciarlo andare via per buone offerte. L'unico dei difensori che ad oggi sembra poter rimanere al Toro è Ismajli, leader con D'Aversa e sicuramente affidabile quando ha giocato, sul quale però l'unico dubbio resta quello della tenuta fisica, poiché la stagione dell'albanese è stata condizionata da ben più di un acciacco. Petrachi è chiamato a rimettere le fondamenta e ricostruire un reparto che è stato la seconda peggior difesa del campionato con 63 gol subiti ed è attualmente un cantiere aperto. Daranno una piccola mano in tal senso i 5 milioni che il Sassuolo probabilmente verserà alle casse granata per il riscatto del prestito di Walukiewicz.

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un focus su Abate come prima scelta di Urbano Cairo per la panchina granata, con il Presidente che però si riserva di incontrare anche Aquilani e D'Aversa. Così riporta il quotidiano sportivo torinese: "Il tecnico in uscita dalla Juve Stabia può prendere il posto di D'Aversa: il summit di mercoledì con il presidente granata è stato il primo passaggio chiave". Spazio anche alle parole di Andrea Bernardelli, segretario generale del Torino, sulla situazione Cairo, riguardo la quale sostiene che il patron del Toro venderà il club solo una volta ultimata la questione stadio, per ora appartenente al Comune. La possibile data secondo Bernardelli potrebbe essere nei primi mesi del 2027. Sotto, si trova un pezzo per la promozione dell'ultima puntata della docu-serie di Sky sullo storico scudetto granata del 1976. Infine, anche Tuttosport si sofferma sull'argomento della ricostruzione della difesa del Torino, con Petrachi che valuta l'ingaggio di Lucas Fasson, difensore del Lokomotiv Mosca, il cui contratto scadrà il 30 giugno. "Ha il passaporto anche italiano. Difensore arcigno e dal fisico possente" - argomenta il giornale.