Corriere di Torino: “Longo aspetta i suoi, Vagnati lavora alle prime scadenze”

Si parla di lavoro sul campo per Moreno Longo e Davide Vagnati sull’edizione odierna del Corriere di Torino. Si legge: “Tra chi ha il contratto in scadenza al 30 giugno, però, c’è anche Moreno Longo con tutto il suo staff. Un’intesa andrà raggiunta in tempi brevi, se il campionato ripartisse il 13 giugno servirà almeno un accordo per arrivare a fine stagione, a meno che non si decidesse di proseguire con il tecnico attualmente in carica. Saranno settimane necessarie per studiare e studiarsi, quelle che attendono Vagnati”.

Maggiori informazioni sull’edizione odierna del Corriere di Torino.