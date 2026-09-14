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Adams non sarà disponibile per la gara contro la Roma, mentre Simeone cerca di recuperare: "La sensazione, vista l’emergenza, è che l’argentino stringerà i denti per partire dall’inizio. Anche perché la Roma è la sua seconda vittima preferita tra Serie A e Coppa Italia: sei gol, dietro soltanto agli undici segnati alla Lazio" scrive il Corriere Torino: "Il terzo allenatore più giovane della Serie A sfida un collega esperto che considera un riferimento. «Gasperini è un rivoluzionario del calcio moderno: aggredisce l’avversario, è molto verticale e invade l’area con tanti uomini». Una filosofia che presenta diverse affinità con quella granata".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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