Adams non sarà disponibile per la gara contro la Roma, mentre Simeone cerca di recuperare: "La sen­sa­zione, vista l’emer­genza, è che l’argen­tino strin­gerà i denti per par­tire dall’ini­zio. Anche per­ché la Roma è la sua seconda vit­tima pre­fe­rita tra Serie A e Coppa Ita­lia: sei gol, die­tro sol­tanto agli undici segnati alla Lazio" scrive il Corriere Torino: "Il terzo alle­na­tore più gio­vane della Serie A sfida un col­lega esperto che con­si­dera un rife­ri­mento. «Gaspe­rini è un rivo­lu­zio­na­rio del cal­cio moderno: aggre­di­sce l’avver­sa­rio, è molto ver­ti­cale e invade l’area con tanti uomini». Una filo­so­fia che pre­senta diverse affi­nità con quella gra­nata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.