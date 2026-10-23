"Abate non si accontenta e rilancia: 'Dobbiamo sporcarci le mani'. Il tecnico carica Vlasic:'È un perfezionista, spero si sblocchi'". L'edizione odierna de Corriere Torino presenta i temi della sfida di questa sera all'Olimpico Grande Torino contro il Monza dell'ex Ivan Juric, con mister Ignazio Abate focalizzato sul cammino di crescita della squadra e sui suoi singoli di maggior talento. Il quotidiano riporta l'analisi del tecnico granata in vista del match e le sue parole riservate al numero 10 croato: "'Arriva una partita difficilissima contro un Monza che la imposterà sui duelli individuali — avverte Abate —. Dovremo sporcarci le mani, mettendoci energia, qualità e organizzazione. Saremmo dei mediocri se ci accontentassimo di due vittorie: manteniamo l'equilibrio'. Dopo Simeone, il mister si augura che Nikola Vlasic possa essere il prossimo a ritrovare il gol: 'Ha avuto lo stesso percorso di crescita del Cholito. Avverte il peso della responsabilità, ma è un grande lavoratore e un perfezionista: gli chiedo solo maggiore leggerezza'". Sul piano delle scelte di formazione, Abate va verso la conferma dell'undici sceso in campo a Parma, puntando sul blocco difensivo Comuzzo-Ismajli-Coco e sulla coppia d'attacco Simeone-Adams. Spazio infine anche alle notizie sul settore giovanile: "C’è il Sassuolo sulla strada della Primavera granata. I ragazzi di Francesco Baldini, reduci dal successo contro la Roma, faranno visita agli emiliani allo stadio Ricci con un Conzato in formissima, autore di sei gol consecutivi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.