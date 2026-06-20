Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Operazione Seck, un fallimento? In realtà... (VIDEO)
"Abate è una scelta coraggiosa, una scommessa che mi piace molto". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un'intervista a Enrico Annoni soprannominato "Tarzan", che ha detto la sua sull'attuale situazione del Toro e sull'arrivo in granata di Ignazio Abate. L'ex difensore, domani a Torino per il torneo di Padel con le Football Legends, ha voluto rammentare il suo passato in granata: "E' sempre bello tornare a Torino, ho tanti ricordi bellissimi, sono stati gli anni più importanti della carriera. Avevamo una squadra che con qualche innesto avrebbe potuto lottare per grandi traguardi. Abbiamo battuto il Real Madrid e sfiorato la Coppa Uefa in finale con l’Ajax". Annoni, al Toro dal 1990 al 1994, segue sempre con attenzione le vicende legate ai colori granata e sull'arrivo in panchina di Ignazio Abate afferma: "È bravo come allenatore, ha studiato e finora ha sempre fatto bene, ma questa sarà sua prima volta in Serie A, in una piazza importante ed esigente. Vedremo se avrà la forza di reagire a qualche momento negativo, alla fine come sempre parlerà il campo".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA