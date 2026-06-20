"Abate è una scelta corag­giosa, una scom­messa che mi piace molto". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un'intervista a Enrico Annoni soprannominato "Tarzan", che ha detto la sua sull'attuale situazione del Toro e sull'arrivo in granata di Ignazio Abate. L'ex difensore, domani a Torino per il torneo di Padel con le Football Legends, ha voluto rammentare il suo passato in granata: "E' sem­pre bello tornare a Torino, ho tanti ricordi bel­lis­simi, sono stati gli anni più impor­tanti della car­riera. Avevamo una squa­dra che con qual­che inne­sto avrebbe potuto lot­tare per grandi tra­guardi. Abbiamo bat­tuto il Real Madrid e sfio­rato la Coppa Uefa in finale con l’Ajax". Annoni, al Toro dal 1990 al 1994, segue sem­pre con atten­zione le vicende legate ai colori granata e sull'arrivo in panchina di Ignazio Abate afferma: "È bravo come alle­na­tore, ha stu­diato e finora ha sem­pre fatto bene, ma que­sta sarà sua prima volta in Serie A, in una piazza impor­tante ed esi­gente. Vedremo se avrà la forza di rea­gire a qual­che momento nega­tivo, alla fine come sem­pre par­lerà il campo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.