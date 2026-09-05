Corriere Torino: "Da Comuzzo a Njie: al Frachi si sfidano gli ex"

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Torino-Como Primavera 2-4: il film della partita
Alle ore 15 di sabato 5 settembre si gioca Fiorentina-Torino, gara che vede scontrarsi due squadre che hanno cominciato malissimo il campionato. Nell'ultima sessione di mercato, l'asse Torino-Firenze è stato molto caldo: oggi infatti saranno presenti moltissimi ex, da una parte e dall'altra. "Ci sono poi gli incroci con il passato, con cinque ex pronti a sfidare la loro vecchia squadra: Comuzzo, Fortini, Mandragora e Simeone tra i granata, Njie tra i viola. E sullo sfondo c’è il filo mai spezzato tra le due tifoserie, unite da uno storico gemellaggio" scrive a riguardo il Corriere Torino: "L’argentino ha 'la massima fiducia' del tecnico, ma anche una responsabilità: 'La squadra può servirlo meglio, lui può dare di più'. A Firenze servono punti, ma anche segnali forti e chiari di solidità".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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