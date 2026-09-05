Corriere Torino: "Da Comuzzo a Njie: al Frachi si sfidano gli ex"

Alle ore 15 di sabato 5 settembre si gioca Fiorentina-Torino, gara che vede scontrarsi due squadre che hanno cominciato malissimo il campionato. Nell'ultima sessione di mercato, l'asse Torino-Firenze è stato molto caldo: oggi infatti saranno presenti moltissimi ex, da una parte e dall'altra. "Ci sono poi gli incroci con il pas­sato, con cin­que ex pronti a sfi­dare la loro vec­chia squa­dra: Comuzzo, For­tini, Man­dra­gora e Simeone tra i gra­nata, Njie tra i viola. E sullo sfondo c’è il filo mai spez­zato tra le due tifo­se­rie, unite da uno sto­rico gemel­lag­gio" scrive a riguardo il Corriere Torino: "L’argen­tino ha 'la mas­sima fidu­cia' del tec­nico, ma anche una respon­sa­bi­lità: 'La squa­dra può ser­virlo meglio, lui può dare di più'. A Firenze ser­vono punti, ma anche segnali forti e chiari di soli­dità".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.