Dai giovani al bel gioco. Come sarà il Toro di Ignazio Abate?. L’edizione odierna del Corriere si apre con un approfondimento sul gioco e i fondamenti del nuovo allenatore granata. Dopo un’ottima stagione alla guida della Juve Stabia, l’ex giocatore di Milan e Torino si affaccerà per la prima volta al massimo campionato italiano. In granata Abate porterà quei valori che lo hanno accompagnato nella sua breve ma promettente carriera da allenatore: “Giovani, identità, coraggio ma anche organizzazione, intensità e ricerca costante del miglioramento”. Inoltre, al Toro Abate potrà contare su un notevole numero di giovani ancora “grezzi” da modellare e far crescere: “Al Filadelfia ritroverà Cacciamani, valorizzato proprio alla Juve Stabia. Possono tornare dai prestiti anche Dellavalle e Dembelè. E tra i giovani verso la conferma ci sono i vari Ilkhan, Casadei, Ginaitis e Njie che troveranno nei senatori un riferimento”.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere.