Nella giornata di martedì 21 luglio il Torino ha ufficialmente presentato l'uniforme away per la prossima stagione, come ricordato sul Corriere Torino: "La nuova divisa da tra­sferta è stata pre­sen­tata ieri mat­tina nel ritiro di Pin­zolo e ha incon­trato il gra­di­mento di tanti tifosi che si sono messi in coda di fronte allo «store» per acqui­starla". I tifosi a Pinzolo potranno anche vederla già indossata sul campo, dato verrà utilizzata per l'amichevole contro l'Alcione Milano: "Si tratta della seconda par­tita del ritiro estivo a cui i gra­nata arri­vano dopo 9 giorni di alle­na­menti molto duri e tanti chi­lo­me­tri nelle gambe. «Non è que­sto il momento di bril­lare — ha detto il nuovo acqui­sto Ori­sta­nio —. Adesso dob­biamo fare fatica e met­tere in pra­tica quello che ci chiede il mister»"

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.