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(Video) - Torino, c'è l'Alcione: le ultime idee di Abate
Nella giornata di martedì 21 luglio il Torino ha ufficialmente presentato l'uniforme away per la prossima stagione, come ricordato sul Corriere Torino: "La nuova divisa da trasferta è stata presentata ieri mattina nel ritiro di Pinzolo e ha incontrato il gradimento di tanti tifosi che si sono messi in coda di fronte allo «store» per acquistarla". I tifosi a Pinzolo potranno anche vederla già indossata sul campo, dato verrà utilizzata per l'amichevole contro l'Alcione Milano: "Si tratta della seconda partita del ritiro estivo a cui i granata arrivano dopo 9 giorni di allenamenti molto duri e tanti chilometri nelle gambe. «Non è questo il momento di brillare — ha detto il nuovo acquisto Oristanio —. Adesso dobbiamo fare fatica e mettere in pratica quello che ci chiede il mister»"
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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