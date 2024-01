Corriere Torino: “I ragazzi del Filadelfia”

Il Torino prima squadra ha iniziato in maniera ottimale il nuovo anno, così come la seconda squadra. Si vede l'ottimo lavoro di Scurto sui giovanissimi granata, al cui interno si è vista anche l'esplosione di diversi giocatori. Corriere Torino si occupa proprio di questo nella sua edizione odierna: "Oltre ai risultati c’è ovviamente la crescita dei singoli, che è poi l’aspetto più importante. Sugli scudi c’è sicuramente Aaron Ciammaglichella, il centrocampista scuola Toro: il suo score – 8 reti e 3 assist in 17 gare ufficiali – parla di un giocatore in grado di fare la differenza in questa categoria. Molto positivi poi gli apporti del difensore Dellavalle e dell’attaccante Nicolò Franzoni". Non è finita qui, perché Ivan Juric sta seguendo attentamente lo sviluppo di questi ragazzi. "Juric segue poi lo sviluppo degli attaccanti esterni Zanos Savva e Alieu Njie e dell’esterno sinistro Vimoj Muntu, tutti già convocati in prima squadra. Il tecnico ha seguito da vicino la sfida vittoriosa con l’Inter, a dimostrazione della sua costante attenzione verso i ragazzi".