Archiviata la fase a gironi e i sedicesimi di finale, il Mondiale è entrato nel vivo con gli ottavi. Il Marocco ha già staccato il pass per i quarti battendo 3-0 il Canada, mentre la Francia ha superato di misura il Paraguay. Anche il Torino continua a essere rappresentato nella competizione. L'ultimo granata ancora in corsa è Marcus Pedersen, atteso questa sera dalla difficile sfida contro il Brasile con la sua Norvegia. Per l'esterno destro si prospetta un compito tutt'altro che semplice: sulla sua fascia agirà infatti Vinicius Junior, uno degli attaccanti più pericolosi del torneo. Oltre all'attuale numero 16 granata, il Mondiale vede protagonisti anche diversi ex giocatori del Torino. Alcuni hanno già salutato la competizione, altri invece sono ancora in corsa per inseguire il sogno di alzare la Coppa del Mondo. Ecco come sta procedendo il cammino degli ex granata impegnati tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Gli eliminati: finale amaro per Singo, Sanabria gioca poco

Chi sogna: Bremer tifa dalla panchina, certezza Rodriguez

Tra gli ex granata, il primo a salutare il Mondiale è stato David. La sua Repubblica Ceca non è infatti riuscita a superare la fase a gironi, chiudendo anzitempo la propria avventura. Si è fermato ai sedicesimi, invece, il cammino della Costa d'Avorio di Wilfried, eliminata dalla Norvegia di Marcus Pedersen, che ha vinto per 2-1. L'ex esterno del Torino, però, non ha potuto dare il proprio contributo nella sfida a eliminazione diretta: dopo l'infortunio muscolare rimediato nel match della fase a gironi contro la Germania, infatti, non è più riuscito a recuperare ed è stato costretto a saltare sia l'ultima partita del gruppo sia la sfida contro i norvegesi, concludendo così amaramente il suo percroso ai Mondiali. Infine proprio ieri sera è arrivata la sconfitta anche per il Paraguay di Antonionei sedicesimi contro la Francia. Ai blues è bastato un rigore di Mbappé, mentre a Sanabria non è stato concesso nemmeno un minuto in campo. L'ex attaccante granata chiude il Mondiale con 0 gol e poco più di 80 minuti all'attivo.

Tra gli ex granata ancora in corsa c'è innanzitutto Gleison Bremer. Il centrale del Brasile, fin qui mai utilizzato da Carlo Ancelotti, che gli ha sempre preferito la coppia formata da Marquinhos e Gabriel. La Selecao resta una delle principali favorite per la conquista del Mondiale e questa sera sfiderà la Norvegia di Marcus Pedersen negli ottavi di finale, in un incrocio dal sapore granata. Continua invece a essere un punto fermo Ricardo Rodriguez. A 33 anni l'ex capitano del Torino è ancora il leader della Svizzera e sta disputando il suo quarto Mondiale consecutivo, confermandosi un riferimento per esperienza e affidabilità nella nazionale elvetica. Gli svizzeri hanno conquistato l'accesso agli ottavi, superando l'Algeria per 2-0 e adesso dovranno affrontare la Colombia. Il mancino del Betis sogna di spingersi ancora più avanti in quella che potrebbe essere una delle ultime grandi competizioni della sua carriera.